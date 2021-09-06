中村倫也（右）、石橋靜河在《人數之町》中找尋神秘小鎮的秘密。（高雄電影節提供）（高雄電影節提供）

《偶來幫你殺》從小陪伴身邊的玩偶，轉眼間成為無差別殺人犯。（高雄電影節提供）

《惡之味殺殺～呀》以黑色幽默包裝血腥題材，片中腸子血漿滿天飛。（高雄電影節提供）

科幻驚悚的《寄身殺手》描繪大腦寄主侵入人體，獵奇表現手法讓人渾身充滿顫慄。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，今（6日）公布新一波「瘋狂世界」精彩片單，「瘋狂世界」是高雄電影節的招牌單元，今年精選英國、加拿大以及日本等國的5部科幻驚悚及奇幻作品，全數皆為台灣首映新片，作品中不乏各種噴血、獵奇重口味恐怖美學以及火辣的性愛場面，其中科幻驚悚的《寄身殺手》，描述大腦寄主控制意識謀殺的驚悚題材，峰迴路轉的劇情在日舞影展世界首映就大獲好評，光預告就直逼限制級尺度，心理壓迫感讓人從頭頂麻到腳底，讓影迷體驗從裡到外的顫慄感受！還有黑木瞳耗資近2.6億台幣打造的奇幻片《穿著12單衣的惡魔》，以及人氣男星中村倫也主演的《人數之町》，奇幻穿越以及反烏托邦的數位監控一次滿足！

《寄身殺手》(Possessor) 片中特務女殺手利用腦植入技術侵入人體，操控他們執行暗殺任務，卻在佔有他人身體的過程中，一步步遭到寄主意識反噬。導演布蘭登柯能堡承襲名導父親大衛柯能堡的驚悚噁心美學，大腦寄生的科幻題材，搭配十足獵奇暗殺手法，以及側錄手法的全裸性愛鏡頭，在爛番茄電影網收下高達94％新鮮度的超狂評價，《帝國雜誌》更盛讚其刺激程度，提醒影迷：「你需要一個強大的胃，如果沒有，那就用別人的！」

由加拿大鬼才導演寇帝卡拉漢執導的《惡之味殺殺～呀》(vicious fun)，描述大學生意外闖進變態殺人魔的同好交流會，只好偽裝成自己瞎掰的殺人狂角色。片中以黑色幽默喜劇包裝血腥，不乏各種血漿、腸子、眼球漫天飛的場面，讓觀眾彷彿回到80年代的B級電影世界，特別適合獵奇重口味的影迷！

亞洲首映的《偶來幫你殺》(Benny Loves You)則帶有英式風格的黑色幽默，從小陪伴身邊的可愛娃娃「班尼」竟轉眼間成了無差別連續殺人犯，殺死主人身邊的討厭鬼，全新型態的搞笑血腥劇情被譽為「鬼娃恰吉遇上《致命的吸引力》」，特別適合午夜觀賞。

知名日本女星黑木瞳耗資日幣10億元(近台幣2.6億)執導奇幻片《穿著12單衣的惡魔》，該片由話題人物伊藤健太郎及Netflix影集《今際之國的闖關者》的三吉彩花主演，片中伊藤健太郎意外因雷擊穿越至1000年前的平安時代，誤打誤撞成為古典文學《源氏物語》中的陰陽師，卷入後宮的宮廷鬥爭，片中充滿各種穿越特效以及精美古裝裝扮，打造華麗視覺美學。

男星中村倫也近來被櫻花妹選為「最想結婚的男人」亞軍，他在新銳導演荒木伸二首部長片作品《人數之町》中，搖身一變成為欠債魯蛇，為躲避債主追擊，逃進神秘小鎮，不用工作就可衣食無憂，憑著紙條就能換取一夜春宵，看似「安全」的小鎮卻藏著不為人知的秘密，反烏托邦的設定反諷現今數位監控、 失蹤人口等常態，人們孤寂且疏離，剩下的僅是維繫生命基本的供應與刺激。