台灣是美食天堂，小吃林立，無論是鹹酥雞、臭豆腐、蚵仔煎、水煎包等都相當具有代表性，不過日前就有網友納悶，台灣人嗜吃豬肉，為何炸雞排隨處可見，唯獨炸豬排卻只能在餐廳或是便當店才吃得到，對此就有老饕點出3大關鍵，掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼炸豬排沒像雞排一樣流行？」為題，PO文指出，雞排可說是平民小吃，但是豬排也同樣美味，加上食材取得並不困難，讓他十分不解「為什麼只有雞排店林立，而沒有在賣炸豬排呢？」

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人點出3大關鍵，分別為「飲食習慣」、「技術門檻」和「成本考量」，所以街頭小吃幾乎看不見炸豬排攤。

眾人紛紛留言回應「豬排要配飯跟咖哩」、「豬排不配飯很奇怪」、「豬排技術門檻比較高」、「太硬太乾，沒處理好會很難吃」、「豬排製作成本比較高」、「雞排利潤完勝，也比豬排好炸」、「成本、技術差太多，炸豬排連硬體設備要求都來得比較高，路邊怎麼可能隨便都有」。