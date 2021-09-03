大陸浙江一對男女日前駕駛法拉利，不慎撞倒大媽騎士，引來民眾圍觀，男駕駛下車後強調自己絕對不會逃逸，拜託眾人千萬別報警，此舉引來網友質疑必有隱情。如今隨著監視器畫面曝光，原來當時坐在副駕駛座的女子，疑似趴在男子雙腿間「吞吐」，且法拉利並非男子所有，而是女子的正牌男友的。

綜合陸媒報導，浙江杭州一對駕駛法拉利的男女，上月30日撞倒騎士後下車查看，現場機車殘骸散落一地，所幸女騎士還有意識。圍觀民眾擔心男子肇逃，紛紛圍住現場，但男子不斷強調自己不會落跑，懇求眾人千萬別報警，更數度疾呼「阿姨，我不會跑，千萬別報警」、「你想怎麼打我，就怎麼打我，我不會跑」，儘管如此，現場民眾仍見義勇為的報了警。

事後警方調閱路口監視器，發現當時坐在副駕駛座的女子，疑似趴在男子雙腿之間「吞吐」，但是否因此發生事故無法確定。對此，女子矢口否認「吞吐」一事，聲稱是在撿掉落的東西。

消息曝光後，車上男女的身分也被起底，原來這輛法拉利並非這位男子所有，而是女子的男友的，只不過是將車子借給女友使用，不料竟成了女友劈腿偷腥的溫床，氣得他火大懸賞1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元），要知情網友提供男駕駛的聯絡方式。