家裡竟變成蛇窩！美國加州一名女子在自家房子下方，發現了幾條響尾蛇，趕緊通報相關單位，起初以為只有2、3條，豈料救援人員進行全面檢查後，最終抓到92條響尾蛇，數量之多讓人震驚，就連從業30年的救援組織負責人也非常驚訝。

綜合外媒報導，居住在加州瑪雅卡瑪斯山（Mayacamas Mountains）一帶的女屋主，日前在自家房屋底下，發現了幾條響尾蛇，便通報當地爬行動物救援組織，組織負責人沃爾夫（Al Wolf）抵達現場後，沒花幾分鐘，就抓出一條成年響尾蛇及數條幼蛇，不過沃爾夫馬上發現異狀，聞到濃厚的響尾蛇特殊排泄物氣味，因此便決定進行全面檢查。

沃爾夫拿著手電筒仔細檢查每個角落，移動大大小小的石頭，發現屋子附近全都是蛇，最終花了3小時45分鐘，總共抓到92條大小不一的響尾蛇，龐大數量嚇壞通報女屋主。沃爾夫將此事分享至臉書，引發討論，只見用來臨時裝蛇的水桶裡，爬滿響尾蛇，讓人看了忍不住寒毛直豎。

沃爾夫坦言，單一居住地點一般只會有1至3條蛇，在特殊的情況下，頂多12條左右，但此次卻發現92條，也創下他的捕蛇紀錄。沃爾夫也計畫月底再回來進行檢查，因為響尾蛇會在秋季尋找食物，並找安全地點冬眠，至於為何會出現如此大量的蛇，沃爾夫推測可能與房屋地基位於多岩區有關，由於建地基時未移除大部分岩石，使爬蟲動物能輕易鑽入。