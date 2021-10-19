肯亞一名曾在太平間擔任保全的男子日前坦承，自己在工作期間養成性侵屍體的習慣，並透露一開始是在資深同事的帶領下才突破心防，顯示這樣卑劣的行徑早已行之已久。

綜合外媒報導，斯蒂芬（Stephen Samaritan）日前接受媒體訪問時表示，自己擔任太平間保全期間，一直有性侵屍體的習慣，他提到，當時經由友人介紹，前往埃爾多雷特鎮工作，一開始並不清楚工作內容，後來得知是太平間保全時，還一度很害怕。

後來在資深同事奧蒂斯（Otis）的帶領下，他逐漸熟悉工作事務，不過到了深夜之後，對方竟然挑選了一具長相漂亮的女屍，並且拿出保險套戴上後便開始性侵屍體，過程中奧蒂斯還鼓勵斯蒂芬跟著照做，「這和正常的性行為一樣棒！」

第一天上班就遇到如此大的衝擊，讓斯蒂芬感到相當震驚，但他並沒有跟著照做，直到隔天他看見一具面容姣好的年輕女屍後，一時把持不住便加以性侵，從此成了邪惡共犯的一員。