古代皇帝後宮佳麗三千，清朝的「敬事房」就是專門管理皇帝交媾之事的地方，康熙為了避免後代帝王出現專寵一人的情況，甚至立下「翻牌子」的規矩，每任皇帝都要透過翻牌子來決定當晚由哪個妃嬪侍寢。不過除了翻牌子之外，面對無數妃嬪，古代皇帝每天光是想著要臨幸誰，就是一大難題，於是發明了各種奇葩的選妃法，讓人看了哭笑不得。

1、掛燈求幸法

明朝妃子的寢宮外頭都會掛上兩盞燈籠，有一說是替皇帝照明道路，但其實是為了皇帝的臨幸。只要太監將某寢宮外面的燈籠摘了，就代表皇帝已經選定了寢宿的地方，其餘巡街的太監就會傳令各宮卸燈早些休息。

2、風流中箭法

這一招是唐敬宗李湛發明的，雖然說是風流箭，但其實只不過是用竹子皮做成的弓，箭則是用紙製成的。李湛會讓妃子們聚在一起，只要他手上的風流箭射到誰，誰就能在當天晚上侍寢。

3、隨蝶選妃法

唐玄宗之所以風流，從這招「隨蝶選妃法」就可以看出來，據說每到春天，百花盛開的時候，唐玄宗就會在後宮舉辦宴會，並讓每位妃子在頭上插著鮮花，只要他手上的蝴蝶飛落在哪位妃子身上，那麼當晚侍寢的就是這位妃子。

4、羊車望幸法

這是司馬炎為了選妃所發明的，因為後宮佳麗太多，司馬炎乾脆坐在羊車上，看羊車停留在哪座寢宮，他就寵幸那位妃子。其中有位妃子特別聰明，便在自己的宮門前插上青竹枝，地上撒點鹽水，吸引羊車停留，不過這個小伎倆很快就被識破，不久後宮到處可見青竹枝。

5、投錢賭寢法

這個方法同樣也是唐玄宗發明的，只是相較來說比較俗氣。當時他興致一來就召集妃子擲金錢投骰子，參與者中最優勝者，當晚就可侍寢，讓宦官們打趣笑說「骰子」也能成媒人。