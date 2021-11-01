古代帝王為了鞏固邊境，會與少數民族首領進行政治聯姻，而公主就是「和親」下的犧牲者，在外人眼中，生長在帝王家的公主是前世修來的福氣，享盡榮華富貴，但其實背後辛酸少有人理解。

根據《搜狐網》報導，歷史上第一個和親的公主名為劉細君，她是漢武帝同父異母的兄弟劉非的孫女，被稱為「江都公主」，其父親劉建謀反失敗後自盡，劉細君因為年幼而幸免於難，成為了罪臣之女。後來因為和親，加封為公主，嫁給烏蘇國王「獵驕靡」。

但是當時獵驕靡年事已高，兩人年紀相差甚遠，加上遠在異鄉，語言又不通，細君公主滿腹哀怨卻又無從宣洩，漢武帝得知她的處境後相當同情她，每年都會派使者替劉細君送去不少漢朝物品，讓她一解鄉愁。

後來獵驕靡有感時日不多，臨終前安排自己的長孫「軍須靡」再娶細君公主，雖然劉細君千百個不願意，但是為了漢朝和烏蘇聯手消滅匈奴的大計，只能跟隨當地風俗黯然下嫁，而軍須靡也順利繼位。

5年後，細君公主悲痛離世，漢朝又派遣解憂公主出嫁軍須靡。自此之後，解憂公主在烏孫忍辱負重，生活了半個世紀，先後嫁給3任丈夫，為加強漢室與烏孫的關係作出了貢獻。