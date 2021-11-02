台灣美食多樣，每個地區對於食物的稱呼，也有所不同。日前有網友在臉書社團表示，不少苗栗人習慣將黑輪稱為「熱狗」，讓她非常困惑，因此po網詢問，引發討論，此事也讓其他縣市的網友大開眼界。

一名網友在臉書社團《苗栗大小事》指出，他發現有不少苗栗人會將黑輪稱為「熱狗」，除此之外，苗栗的黑輪吃起來比較硬，而且裡面也沒有包紅蘿蔔絲，讓他好奇苗栗俗稱「熱狗」的黑輪，與其他縣市的黑輪是否有差異，意外引討論。

網友在臉書社團詢問，為何苗栗人將黑輪稱為熱狗，也釣出在地人幫忙解惑。(圖翻攝自臉書/苗栗大小事)

不少苗栗網友表示「在苗栗市中山路菜市場邊的小吃店，它就叫做熱狗，地域不同，名稱會不同」、「拿來煮湯，它就叫黑輪，用炸的或煎的，它就叫熱狗」、「我小時候鄉下還沒有便利商店賣的那種熱狗，老人家都叫這是熱狗」、「這個原名叫魚卷，苗栗人叫熱夠」、「我50歲了一直都是叫熱狗」。

但有苗栗縣的網友則表示，他們並不稱之為熱狗，「我家都叫魚漿，頭份人路過，從沒聽過這叫熱狗，應該只有苗栗市人這樣稱呼吧」、「頭份竹南叫甜不辣」、「客家話叫『魚板』，魚漿做的」、「好像只有苗栗市的人會稱為熱狗，我頭份的朋友說，他們那邊不是叫黑輪就是甜不辣」。

一名網友解釋，他先前曾向店家詢問，為何將黑輪叫成熱狗，而老闆的女兒則表示，30多年前她的父親發現，故意將黑輪叫成熱狗，比較受到顧客注意，生意也因此變好，所以此叫法才會沿用至今，而且以前流行的紅色熱狗裹一層粉而炸成的熱狗棒，這類食物當時在苗栗比較少見，因此黑輪被叫成熱狗也不會有人覺得怪。