地核的內核過去被認為是含鐵的實心球體，並由液態外核包裹，但近日科學利用地震波研究地球構造，發現內核並非實心球體，而是從硬到軟都有的各種狀態，此研究曝光後，也推翻過去的理論，科學家直呼這是全新的隱藏世界。

根據《Live Science》報導，科學界長達半個多世紀以來，認為內核是含鐵的實心球體，外核則呈現液態，而近日有科學家透過地震波研究地球構造，並將結果發布於《地球與行星內部物理學》（Physics of the Earth and Planetary Interiors），指出內核其實並非毫無變化的實心，可能以固體、液體或熔融物質的形式存在。

研究員巴特勒（Rhett Butler）和團隊在地球5個不同位置，分析大地震發出的地震波，如何穿過地核到達地球的另一端，當地震波穿越地球的各層時，受到礦物質、溫度和密度的影響，速度會發生變化，或反射或折射的現象，但震波傳入地核後卻發現，有些波會直接穿越地核，有些則出現偏轉。

這項數據讓巴特勒非常驚訝，但也意味過去科學家對地球結構認知錯誤，內核其實並非實心球體，表面附近可能有液體和糊狀的半固體鐵，數據才會出現如此結果。巴特勒表示「這項發現與1970年代以來的學說形成鮮明對比，我們認為，在內核頂部約150英里處，有硬、軟、液態或糊狀鐵合金的相鄰區域，這對地球的組成、熱史（thermal history）和演化提出新的想法」。

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）地震學家歐文（Jessica Irving）提到，「當我們研究越多，就會發現內核不單單只是一塊鐵，我們正在尋找一個全新的隱藏世界」，但他也認為，地球核心含有巨大熱量與壓力，人類與探測器都無法負荷，「除非地球發生可怕的變動，否則我們永遠都無法直接觀察地球的核心」。