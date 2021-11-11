不少人網購前都會先看其他人的評價，確保商品沒有問題後才下單。近日亞馬遜購物平台出現一則很有趣的評價，一名女子買了緊身褲並穿去爬山，途中因為害怕而選擇滾下山坡，未料褲子作工精細，就算在山壁、岩石上摩擦也沒有破損，讓她開心地到網站上留下滿意的5星評價，引發網友熱議。

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH — emmy (@emmycantread) November 6, 2021

根據《每日郵報》報導，一名美國女子柯里（Cory）在亞馬遜買了一條緊身褲，並穿著它去爬山，不過途中因為太過害怕，她不得不沿著山坡滾下去，過程中還被岩石和樹枝勾住，儘管遭遇了這麼糟糕的狀況，緊身褲竟依舊完好無損，讓柯里十分驚訝。

於是她回到緊身褲的商品頁面留下5星評價，並以「立刻下單」作為標題，內文提及了她這次慘烈的遭遇，還PO出她在山坡上「努力掙扎」的照片，同時柯里也表示她已經準備好要回購，包下所有顏色。

事實上這則評價發布於2020年7月，不過最近又被一名網友截圖上傳到推特，「我一個禮拜會想起這件褲子2次」，截至目前為止已經超過40萬人按讚，還有3.8萬人轉推，引發熱烈討論；另外在亞馬遜網站中，也有超過1.5萬人認為柯里的評價很有幫助。

對此網友們紛紛留言表示，「這是我見過最有用的緊身褲評價，好想要和這名女士一起出去玩」、「看見這則評價後我真的買了這件緊身褲，果然超好穿！」、「希望這間公司可以提供給她免費的緊身褲，以換取這麼可靠的背書」、「誰看了會不想買呢？」、「我現在就想要這件緊身褲的購買連結，快給我！」。