位於日本最北端的北海道除了農牧產豐富，也是觀光旅遊勝地，然而不同於一般的消防栓皆為紅色外觀，走在北海道街上，經常看見許多五顏六色的消防栓，事實上這並非是為了好玩，不同顏色的消防栓背後大有深意。

根據日媒《HBC北海道放送》報導，日本全國各地的消防栓大多都是紅色居多，但在北海道卻有著五顏六色，像是札幌市的消防栓是黃色的、旭川市是紅色的，小樽市甚至有5種顏色之多，乍看之下配色豐富且十分討喜，其實背後是基於「救災」考量。

札幌市官方解釋，使用黃色塗料的消防栓，在夜間相當醒目，因此遇到災害時十分容易辨識，雖說白色消防栓在夜間也很明顯，但是在容易下雪的北海道被視為大忌，因為白色在下雪時很難察覺，會造成使用上的困難。

至於小樽市的消防栓顏色竟然多達5種，除了常見的紅色之外，還有藍色、黃色，以及上黃下紅、上藍下紅的5個種類。小樽消防局解釋，當地高山環繞，因此會利用地形的高低差獲取水源，而消防栓的用水主要是存積在山上的蓄水池中。

但是1974年時，小樽發生一起大火，當時消防員在救火時，雖然接上不同的消防栓，但是卻因為連接相同的蓄水池，把水源全部用盡。所以事後，當地政府特別用不同顏色的消防栓來區分，避免在救災時因為用光蓄水池的水源，讓水柱力道減弱而影響救災。