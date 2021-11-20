古代封建社會，統治者為了穩固自己的勢力，會制定嚴格律法以及相應的懲罰措施，一旦有人犯罪，除了簡單的廷杖、坐牢，嚴重的可能會被處以五馬分屍等極刑，還有一種是發配流放，將犯人押送到荒涼的邊疆或是環境惡劣的地方做苦力，清朝最有名的就是寧古塔，位處黑龍江的苦寒之地。

根據《搜狐網》報導，雖然流放在施刑的過程中，不能直接傷害犯人肉體，但精神上卻十分折磨人，因為流放路途遙遠，而且手腳還帶著枷鎖，犯人經歷長期的風吹日曬雨淋，身體會日益消瘦，精神上也深受煎熬，許多人沒堅持到目的地就一命嗚呼了，至於倖存下來的人則會被強制做苦力。

不過官差押送囚犯的過程中也需要歷經千里跋涉，為何卻有不少人擠破頭想要這份差事？特別是押送女囚犯時，爭搶得最厲害。

事實上，女囚犯被流放主要有兩種情況，第一是因為家人牽連，當官員犯下重罪後，皇帝會將其處死，以敬效尤，其餘妻女雖然死罪可免，但是一般會被發配邊疆。第二種情況是女子生活不檢點，因為私通或是失節等罪刑被流放。

而官差之所以搶著押送囚犯上路，自然是因為銀子的緣故，這些押送流放的衙役多半屬於衙門的底層人員，平時的津貼很少，押送犯人能讓他們的俸祿高一點，此外，那些被流放的罪犯多半都是達官顯貴，過著錦衣玉食的生活，一旦被流放，家人擔心罪犯吃苦，多半會在流放前賄賂官差，尤其是女囚犯，還要面臨被侵犯的風險，所以親友更願意花大錢收買官差。

再者，女囚犯比較嬌弱，動輒上千里的流放路程，很多人身體吃不消，半路上因病而亡的也大有人在，遇到這樣的情況，官差就能盡早打道回府覆命。