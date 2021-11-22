古代帝王為了爭取版圖和資源，頻頻發動戰爭，不少士兵也因此犧牲性命、戰死沙場，其中不乏已經有家室的男子，如果他們戰死以後，妻妾和子女又該何去何從呢？為此明朝開國皇帝朱元璋設立了一個「寡婦營」，專門收留戰死士兵的妻小，雖然看似是一項照顧士兵家屬的福利，但背後卻隱藏著其他用意。

根據《網易新聞》報導，明朝政治家劉辰所著的《國初事蹟》記載，朱元璋曾在征戰時期下令：「與我取城子的總兵官，妻子俱要在京住，不許搬取出外」，要求所有士兵不管是守城還是外出打仗，不可以攜帶家屬，妻小都必須留在南京內、交由朝廷照顧，這看似是一項讓士兵可以無後顧之憂的福利，卻也是變相將士兵的妻小當作人質，提醒他們不要存有異心、試圖背叛國家。

若是這些士兵不幸戰死沙場，或在軍營中病死，他們的妻小就會被安置到「寡婦營」中，幫忙擔任後勤生產的勞動力，替軍人們縫製一些基本的生活用品，像是鞋子、被子等物品，而且她們還必須為死去的丈夫守寡、守貞，而朱元璋對寡婦營的管控十分嚴格，因此也出現不少反對的聲音。

某年夏天和秋天之際，南京許久都沒有下雨，朱元璋請來當時擔任御史中丞的劉伯溫詢問意見，劉伯溫便提出3項建議，其中一項就是認為，數萬寡婦居住在一起、陰氣鬱結，才會造成乾旱的情況，朱元璋一聽立刻解散寡婦營，讓她們得以返家或者再嫁；未料幾天之後還是沒下雨，朱元璋大怒，一氣之下將劉伯溫革職為民，還下令重新建立寡婦營，而且這次規定更加嚴格，寡婦們不但不得出營，營外還加派人手看守，若是有男子無故闖入，就會面臨嚴峻的懲罰。