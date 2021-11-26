古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，不僅後宮佳麗三千，身邊更圍繞著無數宮女伺候，不過都說伴君如伴虎，要是得罪皇帝免不了換來一陣打罵，甚至小命因此不保。古代宮女白天無論做多麼粗重的工作都不怕，但是一提到晚上要伺候主子睡覺都會非常害怕，整晚都在提心吊膽中度過。

根據《網易》報導，古代施行君主制，將人分為三六九等，地位高高在上的人擁有無盡的財富，甚至掌握著宮女丫鬟的生殺大權。對於宮女們來說，人身自由受到限制，還有許多繁重的粗活要做，一刻都不能休息，要是被分配到皇帝身邊伺候，雖然有機會被皇帝看中臨幸，飛上枝頭當鳳凰，但在爾虞我詐的後宮中，宮女的身分卑微，想要鹹魚翻身難上加難，更別說指望皇帝能保住自己。

事實上，宮女白天除了要幹活之外，晚上睡覺也要守規矩，因為古代相信「君權神授」，所以宮女睡覺也要尊天敬神，不能仰睡、趴睡，一律只能側睡，要是被發現睡姿不對就會被一陣毒打，就連打呼、磨牙、說夢話也被視為對上天大不敬。

再者，古代沒有夜生活，皇帝、太子、貝勒們忙完公務早早就要休息，畢竟隔天還要早起上朝，所以晚上的休息格外重要，宮女們伺候主子更是必須隨傳隨到，不得稍有怠慢。

清朝最後一位太監孫耀庭就曾回憶，晚上伺候妃子時，鞋底必須放著「蒼耳」，因為蒼耳小而多刺，為的就是不打瞌睡、能隨叫隨到，否則主子一旦不高興，小命可能不保。