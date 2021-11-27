澡堂文化在日本、韓國相當流行，除了日劇之外，韓劇中也經常出現主角們前往汗蒸幕的場景，近日就有網友不解，為何公共澡堂在台灣夯不起來？貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出背後關鍵，直言「真的很難！」

原PO在PTT「八卦板」以「台灣為什麼沒有公共澡堂？」為題，PO文指出，無論是日本或是韓國都相當流行公共澡堂，親朋好友能一起舒服泡澡又能放鬆聊天，感覺相當愜意，不禁好奇問道，「台灣為什麼沒有公共澡堂呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人直指背後關鍵在於台灣地處亞熱帶氣候區，天氣不夠冷，「緯度啦」、「冷的時間太少啊」、「夏天洗出來又一身汗」；另外也有人解釋「因為以前北方國家天氣冷，自己家燒煤比較費事，所以才有澡堂文化，集中燒煤費用也便宜，南方亞熱帶很少有需要燒煤洗澡的，不過現在家家戶戶都有熱水器了，公共澡堂也很少人去了」。

也有網友表示，台灣某些特定地區仍有公共澡堂，「明明就有，我阿公以前很喜歡去澡堂洗澡」、「礁溪有呀，公共澡堂給里民使用，只有男性，免費有開放」、「北投現在還有不是嗎」、「你不知道不代表沒有，我小時候就去過」。