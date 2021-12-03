英國倫敦一名2寶媽在懷上第3胎前，經歷過2次流產，讓她感到非常痛心，近日她在照超音波時，發現畫面裡竟多出一張人臉，起初讓她感到有些害怕，但之後意識到這可能是她流產的孩子，化身天使回來守護她與寶寶。

根據《太陽報》報導，居住在倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）的31歲潔德（Jade Sinfield），目前育有2個女兒，分別是13歲Jahnay與7歲Jahiliya，由於她與丈夫都希望擁有一個大家庭，因此不斷嘗試生第3胎，先前卻發生2次流產，讓她非常傷心，「我和丈夫希望能擁有很多孩子，但不幸的是，這對我們來說非常困難」。

潔德提到，在大女兒出生前，她就曾流產過一次，而在二女兒出生後，她又再次流產，近日終於懷上第3胎，豈料在照超音波時，她發現影像中竟多出一張臉，起初讓她感到有些震驚，「一開始我很害怕，但過了一會兒，我才慢慢安心，這張臉看起來像是一個嬰兒，好像在一旁幫我看顧第3胎，我認為他是我先前流產的孩子」，

潔德描述，超音波影像中的人臉很清晰，可以看到他的眼睛、嘴唇和鼻子，她的朋友推測，潔德可能懷上雙胞胎，但她再次做產檢確認時，醫師證實她的肚子裡只有一個嬰兒，潔德提到，「當我的女兒看到超音波裡的那張臉時，她們當下非常害怕，到現在依舊不敢再看照片第2次」。