"The guy said he found the shell when he was having a clear out of his stuff...He said he put it on the floor then he slipped and fell on it and it went up his arse...I think he collected military memorabilia”https://t.co/brFuPKxwpu — Toby Muse (@tobymuse) December 2, 2021

英國一名男子日前在家中打掃時，意外跌坐在一枚二戰時期的「反坦克砲彈」上，砲彈剛好直接卡在他的「菊花」內，隨即被緊急送醫治療。警方也不敢鬆懈，立即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，所幸該枚砲彈沒有爆炸風險，結束一場虛驚。

根據英國《太陽報》報導，本月1日清晨，一名男子從私人軍火庫中取出一枚長約17公分、寬約6公分的57毫米反坦克砲彈，沒想到當他將砲彈放置地面欣賞時，卻不慎滑倒，一屁股跌坐在砲彈上，導致砲彈直接卡進直腸中。

男子事後被緊急送往格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）急診室治療，警方為了安全起見，隨即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，並對該枚砲彈進行檢查。國防部知情人士也證實確有此事，並表示該枚砲彈是顆又粗又尖的實彈，還好砲彈已經是一塊惰性金屬，因此沒有爆炸風險。

院方也表示，若砲彈直接刺穿男子的直腸，恐怕會危及性命，所幸男子只是輕傷，並在治療後出院休養，應該很快就能痊癒。