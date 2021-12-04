英國一名男子日前在家中打掃時，意外跌坐在一枚二戰時期的「反坦克砲彈」上，砲彈剛好直接卡在他的「菊花」內，隨即被緊急送醫治療。警方也不敢鬆懈，立即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，所幸該枚砲彈沒有爆炸風險，結束一場虛驚。
根據英國《太陽報》報導，本月1日清晨，一名男子從私人軍火庫中取出一枚長約17公分、寬約6公分的57毫米反坦克砲彈，沒想到當他將砲彈放置地面欣賞時，卻不慎滑倒，一屁股跌坐在砲彈上，導致砲彈直接卡進直腸中。
男子事後被緊急送往格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）急診室治療，警方為了安全起見，隨即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，並對該枚砲彈進行檢查。國防部知情人士也證實確有此事，並表示該枚砲彈是顆又粗又尖的實彈，還好砲彈已經是一塊惰性金屬，因此沒有爆炸風險。
院方也表示，若砲彈直接刺穿男子的直腸，恐怕會危及性命，所幸男子只是輕傷，並在治療後出院休養，應該很快就能痊癒。
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