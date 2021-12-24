武則天是中國正史唯一承認的女皇帝，她死後與丈夫唐高宗李治合葬於陝西乾縣，陵墓名為乾陵，是唐十八陵之一，陵墓裡擁有120多件巨型石雕，其中有61座石像竟沒有頭，這也讓考古學家非常不解，經過一番研究後，才得知真相。

根據《梨視頻》報導，乾陵是武則天與唐高宗的合葬墓，占地2萬平方公里，規模非常大，陵墓裡有120多件巨型石雕，例如石人及石獅，其中最有名的就是「無字碑」，但奇怪的是，還有61座無頭石人，為何守墓的石像會沒有頭呢？

根據考證發現，61座石人的原型是貞觀年間，歸順大唐的61位藩王，也是當時的重臣，武則天去世後，唐中宗為了弘耀先帝的功勳，因此在乾陵刻了藩王的石像，明朝劉伯溫在《乾陵》曾記載，「藩王儼侍立層層，天馬排行勢欲騰」，顯示明朝時61座石像都還完好無損。

起初有人認為，明末清初時大量西方人前來中國偷盜文物，乾陵的石像也難逃一劫，且石像重量非常重，搬起來並不容易，盜墓者才會只偷石像上半身，但這個說法很快就被否定，因為曾有專家在乾陵附近的農田裡，發現不少顆石人的頭像，這顯示石像上半身可能根本沒被運到國外。

另外還有一說，明末清初一名外國使節來乾陵，發現自己祖先的石像，竟被立在此幫唐朝皇帝守墓，認為有損國家尊嚴，想要破壞石像又怕引起民憤，因此晚上毀壞附近的農作物，稱是石像成精造成，若想保護糧食，就必須砍掉石像的頭部，村民們聽信後照做，但這只是民間傳說，並沒有歷史根據。

經考古學家研究後，發現乾陵裡斷頭的不只是石人，還有石馬及石鴕鳥等，而這些石像的頸部都特別的細，且材質並不結實，另外也注意到，石像每個部位的硬度與材質不同，推測可能當年採用的石材裡有瑕疵，石像的頭部因日後發生的地震而被震壞。

根據《明史》記載，1555年1月23日陝西華縣一帶，曾發生一場8級強度的地震，造成80萬人死亡，而乾陵屬於「震中」地帶，因此也受到影響，導致石像被震斷，且日本學者足立喜六曾透露，1906年他到乾陵考察時，發現仍有20幾尊藩王石像倒在地上，這也驗證了地震一說。