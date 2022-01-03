無論是在百貨公司、捷運、地鐵等公共場合，都能看見電扶梯的蹤影，方便民眾在樓層間移動，不過日前卻有網友不解，為何電扶梯底下有一排刷毛，究竟有何用途？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後「保命」真相。

原PO在PTT「八卦板」以「電扶梯腳邊的刷毛是幹什麼的」為題，PO文指出，「小弟搭電扶梯時，心中一直有個疑惑，就是腳旁邊為什麼有一排刷毛，有鄉民知道嗎？」

貼文一出隨即掀起眾人熱議，不少人歪樓狂猜，「刷鞋子的」、「我都拿來清潔鞋底」、「清鞋底狗屎用」、「讓你站著沒事做時，脫鞋刷腳皮的」。

對此，就有內行人解答真正用途，「認真回，防止夾到的，感覺到有刷毛就代表腳站太裡面」、「靠太近碰到毛，會提前有反應，緩衝用的」、「防裙子、褲腳、鞋帶之類的捲入」、「防夾保護用」。

事實上，知識型網站《Quora》就曾有網友提出類似疑問，一名電梯技師Mike Dangerfield表示，電扶梯側邊刷毛的作用是要讓乘客遠離側邊，因為當電扶梯運行時，刷毛處於靜止狀態，為了避免被突起的刷毛摩擦到，乘客會本能的避開，避免長裙、鞋子及鞋帶太過靠近側邊縫隙。

電機工程師Ron Garrett也提到，電扶梯側邊刷毛可以大幅減少靜電產生，像是汽車會在停車時排出積聚的靜電，而飛機飛行時，也會透過釋放器，將過量的靜電釋放到空氣中。