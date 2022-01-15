大陸浙江的戴杏芬和丈夫經營麵館維生，善良的她在1993年時，正值20多歲的年紀，因為一時善念，幫助了3名在外流浪的少年，並且自掏腰包幫他們買車票回老家，如今20多年過去了，其中一名少年長大成人後，回頭找到了戴杏芬，拿著100萬（人民幣，以下同）的現金支票，感謝她當年的恩情。

綜合陸媒報導，1993年，20幾歲的戴杏芬在路上發現有3名10多歲的少年跟著自己，一問之下才知道，原來他們的車費被偷走，身無分文的他們只能被迫沿路流浪。戴杏芬當下立即將3人帶回家，除了讓他們洗個舒服的熱水澡之外，也準備了飯菜讓他們飽餐一頓，當天晚上還騰出空間讓他們好好睡一覺，隔天甚至還掏錢幫3人買了車票、帶了幾顆饅頭給他們在路途上吃，此外還給了每人10元，而當時她的月薪還不到90元。

其中有一位名叫何榮峰的少年在返鄉後，又在全國各地四處打工，最後在瀋陽落腳，並且開了一間家具廠，憑藉著認真和誠信的名聲，他的訂單也越來越多，如今20年過去了，他已成為身價上億的瀋陽玖玖利鋒集團的董事長。

儘管自己功成名就，但何榮峰心裡仍惦記著戴杏芬當年的恩情，可惜他一直將戴杏芬的名字記成戴信芬，以至於多年來遍尋不到當年恩人的下落。

後來何榮峰透過浙江友人的幫助下，終於輾轉拿到戴杏芬的聯絡方式，打電話給對方時情緒相當激動，並且帶著妻子去拜訪戴杏芬，當天甚至還拿出100萬（約新台幣430萬元）的現金支票，想答謝當年的恩情。但隨即遭到戴杏芬婉拒，最後何榮峰以戴杏芬的名義將錢捐給了慈善機構。

事後兩人的故事被拍成電影《一輩子的姐弟》，戴杏芬受訪時表示，她只是做了她該做的，何榮峰能記得她一輩子，就讓她很感動了，比起金援，她更願意接受對方的心意。