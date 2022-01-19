國外2名遊客先前到南非的克留格爾國家公園遊玩時，發現一隻花豹躲在草叢裡，當時正好有疣豬家族經過，遊客便停下腳步查看，試圖拍下疣豬被獵殺的過程，豈料疣豬也並非簡單的角色，隨後牠馬上察覺到異狀，下秒疣豬們四散狂奔，順利擺脫花豹的伏擊。

疣豬警覺性非常強，就算豹完美隱藏，牠仍馬上發現異常，隨後帶著家人趕緊逃走。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《每日郵報》報導，工程師哈曼（Jan-Louis Human）日前與野生動物攝影嚮導瓦瑞奇亞（Moosa Varachia）到克留格爾國家公園（Kruger National Park）觀賞野生動物，發現一隻松鼠行為異常，才驚覺附近可能有猛獸出沒，隨後才發現草叢裡躲了一隻花豹，哈曼提到「花豹躲得很隱密，我們一開始都找不到牠」。

瓦瑞奇亞回憶的說，當時正好有疣豬家族經過，花豹便抬起頭查看，準備隨時展開攻擊，而他們也拿出相機拍攝，試圖拍下花豹捕捉獵物的過程，而帶頭的疣豬似乎覺察到危險，就在花豹跳出來的瞬間，這群疣豬立刻四散逃走，並往不同的方向跑開，花豹趕緊鎖定其中一隻疣豬，但最終未能順利捉到獵物。

瓦瑞奇亞表示，他見過很多次動物狩獵的畫面，但第一次如此近距離，而且情況也非常特別，而第一次看狩獵的哈曼則非常激動，直呼「能目擊到這段過程，真的很值得」，過程被拍攝下來並分享於YouTube頻道《Latest Sightings》，不少網友表示「還以為疣豬動作很慢，沒想到竟然跑這麼快」、「豹晚了一步，當疣豬靠近時，應該已經聞到對方的氣味了」。