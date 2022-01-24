靜宜食品營養學系師生為讓銀髮族長者享有營養均衡、易咀嚼、易吞嚥的餐食，創意設計「樂齡好食餐」。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜校方邀請正在進行「百歲圓夢」之旅的百歲人瑞陳蔡隔阿嬤出席成果展；也特別頒發食營系「榮譽學生證」！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

陳蔡隔阿嬤在品嚐「樂齡好食餐」後說，每道餐點都好吃也豐富與營養，跟同學一起用餐很有趣。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜師生積極打造專屬銀髮長者的健康飲食，同時傳達「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的3好1巧健康均衡飲食原則。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜食品營養學系營養組大一學生透過「食物製備」課程，瞭解食材特性、烹調技巧、菜餚設計及衛生安全等專業知識。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學食品營養學系師生為讓銀髮族長者享有營養均衡、易咀嚼、易吞嚥的餐食，特創意設計「樂齡好食餐」。校方並邀請正在進行「百歲圓夢」之旅的百歲人瑞陳蔡隔阿嬤出席成果展；她在品嚐「樂齡好食餐」後說，每道餐點都好吃也豐富與營養，跟同學一起用餐很有趣。

「吃」的健康與美味是長者擁有幸福生活的關鍵！靜宜副校長王俊權表示，2025台灣即將邁入超高齡社會，食品營養學系師生積極打造專屬銀髮長者的健康飲食；同時傳達「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的3好1巧健康均衡飲食原則。

靜宜校方特別邀請耳聰目明，身體健朗的百歲人瑞陳蔡隔阿嬤出席「樂齡好食餐」成果展，她在100歲之際，正進行「品嚐100樣美食、玩遍100個美景、跟100位親戚及可愛小朋友合照」的「百歲圓夢」之旅！

陳蔡隔阿嬤說，她平日三餐定時定量，也有運動習慣，所以維持不錯的身體狀態。很開心能品嚐「樂齡好食餐」，不僅好吃、好咀嚼，也很營養！她並感謝食營系頒發「榮譽學生證」，增添了「百歲圓夢」之旅的美好回憶。

靜宜食品營養學系主任鐘雲琴強調，該系營養組大一學生透過「食物製備」課程，瞭解食材特性、烹調技巧、菜餚設計及衛生安全等專業知識。此次「樂齡好食餐」推出健康輕食酪梨雞胸肉沙拉、蔬菜豆腐煎餅、三色煎蛋、豆包素魚、紫薯餅乾及什菇藥膳湯等料理。