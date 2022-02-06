日常生活中除了中文，還能經常看到英文、日文等其他國家的語言。近日有網友發文，表示台灣人非常喜歡使用日文的「の」，來替代中文「的」，沒想到引出不少日文系學生抱怨，紛紛留言直呼：「超尷尬」。

這名網友在《Dcard》上發文，表示台灣人真的很喜歡使用日文字「の」，並附上一張照片，只見路邊圍欄的一塊板子上寫著「玫瑰の夢幻」、「茶花の風雅」、「杜鵑の絢麗」、「櫻花の繽紛」。

貼文一出引起許多人共鳴，紛紛留言：「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」、「我小時候也很愛用，硬要複製貼上」、「就當作台式日語了吧，反正大家都看得懂」；但也有日文系的學生覺得相當頭痛，「日文系看到の會傻眼，我懂」、「會日文的看到這種詞都很尷尬」、「如果我是日本人一定會覺得很莫名其妙」。

對此，有專業網友指出，其實「の」並不能隨便拿來當「的」使用，在日文中，只有「名詞接名詞」的情況下才會使用「の」，像是「我的筆」就會寫成「私のペン」；在形容詞方面則有「い」和「な」，像是「美麗的」日文就是「美しい」，「有名的」日文則是「有名な」。

不過日文裡有也類似中文「形容詞轉名詞」的轉品手法，稱為「品詞転換」，像是痛苦的（苦しい）原本是形容詞，但只要去掉い改成み，就會變成感受，這樣一來就能在它前面加上「の」，變成「私の苦しみ（我的痛苦）」；而照片中的用法其實不算錯誤，像是「杜鵑的絢麗」，日文能翻譯成近似的意思「ツツジの綺麗さ（杜鵑的美麗）」，但他也強調並不是每種形容詞都適用。