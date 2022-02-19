古代封建社會，女子地位低下，有不少人因為種種原因被賣入青樓，日復一日送往迎來、賣笑為生，甚至提供性服務，不過要當青樓女子並不是件容易的事，因為來光顧的都是達官顯貴，因此青樓女子的選拔相當嚴苛，必須要經過三道程序，其中一項更是讓人難以啟齒。

根據《搜狐網》報導，青樓老鴇挑選標準，第一關會先看應聘女子的家庭背景，例如家庭成員不能與官場有糾葛，也不能有犯案等前科；為了之後能夠更好培訓，這些女子不能超過17歲。

通過簡單的篩選之後，第二關便進入「面試」階段，看重的是外在長相，應聘女子要眉清目秀、唇色紅潤、長髮烏亮之外，還要胖瘦適中。《雜事秘辛》就曾記載，女人「肩寬一尺六寸（約53公分）、屁股比肩寬少三寸（約10公分）。從肩到手指，各長為二尺七寸（約89公分），指離掌四寸（約13公分），細小比較受人歡迎」。

以上兩關通過後，還需要進行最終的裸體檢查，主要查看女子的「體毛」，包含腋毛、陰毛，確認她們的體毛濃密程度、有無異味等，而柔軟且數量適中的體毛是首選上品，如果毛髮呈現紅色或黃褐色，會被男人認為是「損陽傷身」之人，甚至會招致橫禍。

經過這三道嚴苛的選拔程序後，合格的女子還得接受一連串的培訓，因為上門光顧的都是達官顯貴、風雅才子，因此女子們必須略知琴棋書畫、唱詞、舞蹈等才藝。有些較有天賦的女子，則會被青樓「掛牌」，僅接待更高層次的客人；或是有幸成為專屬官妓。