馬來西亞近日發生一起離譜的家庭事件，一名女子被丈夫要求穿著和他一樣的白色衣服，並帶她一起去參加喜宴，未料抵達現場以後，女子才知道這場婚禮的主角，其中一人就是自己的丈夫，準備在自己面前迎娶小老婆，讓她相當崩潰。

根據《Suara.com》報導，馬來西亞女子「@fiena_nasir」近日在TikTok分享一段影片，在出門之前，丈夫要求她要穿上和他一樣的白色衣服，並帶她一起出席婚禮，未料抵達現場後，女子才發現這竟是丈夫迎娶二房的婚宴現場，讓一直以來被蒙在鼓裡的她十分錯愕。

對於丈夫送給自己的「驚喜」，女子最終選擇默默接受，不會拒絕這段「上蒼注定的姻緣」，「我的感受如何？簡直是始料未及，不知道該如何面對。我並不堅強，有時情緒低落，有時又十分正常，我將會跟著上蒼的指示向前走」。

影片曝光後，很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破200萬，大多數人都相當心疼女子，留言替她抱不平，「這種丈夫完全沒有同理心，也不在乎妻子的心情」，也有人稱讚她相當堅強，「要是我絕對接受不了丈夫娶小老婆」，另外也有網友質疑，「婚姻應該是幸福的，如果妳已經感到受傷，為何還要強求自己繼續維持婚姻？」。