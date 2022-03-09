大S徐熙媛離婚4個月後，沒想到又與具俊曄舊情復燃，原因是大S手機號碼沒換過，男方得知她離婚後，透過電話重新取得聯繫，促成這一段台韓聯姻。這類宛如偶像劇的劇情不只一件，日本一名女子曾透露，自己與丈夫同天、同間醫院出生，兩人嬰兒床甚至就在隔壁，另外台灣也有一名女子小時候就曾與丈夫拍過婚紗照。

韓星具俊曄昨（8）日宣布與大S結婚，並表示兩人在20多年前相愛，但這段感情並未開花結果，直到他得知大S離婚的消息後，他便找出20多年前大S的電話，並主動聯繫對方，兩人也因此再次擦出火花，讓具俊曄感動的表示，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」。

而如此偶像劇的愛情故事不只發生於演藝圈，日本也有一名女網友@kakamatatsukk在推特表示，與丈夫交往後，才得知兩人出生在同一天，而且還是同一間醫院，拿出父母在嬰兒室拍攝的照片後，更發現兩人的嬰兒床就在隔壁，她也將自己的故事分享至推特，還貼出照片佐證，吸引1.4萬人按讚。

另外，台灣也有一名女網友曾在PTT提到，1992年時她就讀的幼稚園，為了配合高雄市政府重陽節敬老的活動，因此安排幼稚園學生擔任小新郎新娘，陪金婚、銀婚的阿公阿嬤再走一次紅毯，豈料當時她的搭檔就是現任丈夫，而兩人幼稚園畢業後就沒再連絡，直到高中又重新遇到，之後才發現對方是她幼稚園同學，兩人還曾一起拍過兒童版婚紗照。