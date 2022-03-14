黑猩猩的智商非常高，僅次於人類，因此經常做出讓人們嘆為觀止的行為。近日一段影片在網路上瘋傳，一隻調皮的小猩猩撿起地上的石頭，就朝遊客的方向丟擲，一旁的猩猩爸爸見狀，立刻拿起樹枝「教訓」，宛如人類父子的互動，讓網友們看完全都笑翻了。

大陸網友「五行屬二」在微博分享一段影片，只見畫面中，一隻小猩猩拿起地上的石頭，並朝遊客的方向拋擲，丟出去以後還站在原地觀察，而牠這一系列調皮的行為，都被後方的猩猩爸爸看在眼裡，立刻拿起一旁的樹枝，朝著小猩猩走去，小猩猩一回頭就看見危機逼近，迅速地往後方移動，試圖閃過猩猩爸爸的攻擊，但還是晚了一步，猩猩爸爸不斷揮舞著樹枝，一路追打小猩猩。

逗趣的畫面曝光後，立刻吸引大批網友觀看，截至目前為止觀看次數已經超過1462萬，大家紛紛笑說：「猩猩都知道教育自家的熊孩子，有些家長怎麼做不到呢？」、「建議在有熊孩子的公共場所迴圈播放」、「靈長動物智商是真的高」、「這猩猩比有些人類家長還懂事」、「這猩猩父子的動作太真實了」、「看完更相信人是從猩猩進化來的了」、「不愧是靈長類，打人都拿棍」。

大陸山西省太原動物園也曾發生過類似事件，一隻黑猩猩似乎嫌遊客太吵而動物，竟朝遊客的方向扔石頭，讓眾人大吃一驚。園方表示，黑猩猩是靈長類動物，非常聰明，會模仿人類的行為，平常有些遊客看到黑猩猩待在原地休息，就會對牠們扔食物或寶特瓶，黑猩猩看到後也有樣學樣，才會拿石頭扔遊客。