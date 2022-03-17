中美洲國家哥斯大黎加近日發生一起逗趣意外，一名男童到熱帶雨林體驗高空滑索，未料途中竟迎面撞上一隻樹懶，只見牠以非常緩慢的速度在繩索上爬行，被撞到後還十分淡定，朝著鏡頭揮手示意。影片曝光後引發網友熱議，大家都被這荒謬又搞笑的場面逗樂了。

男童和教練在原地等了15分鐘，樹懶才終於離開繩索。(影片來源/YouTube/USA TODAY)

根據《每日郵報》報導，本月13日，這名男童在阿雷納爾火山（Arenal Volcano）附近的熱帶雨林中體驗高空滑索，從影片中可以看到，男童在教練的指導下開始滑行，教練則跟在他的身後，並出聲提醒他中途不要剎車，然而男童滑到一半突然停了下來，仔細一看才發現，原來他和一隻不速之客發生「正面碰撞事故」。

只見一隻樹懶緩慢地在繩索上爬行，教練見狀急忙將男童和樹懶分開，並保持安全距離，隨後樹懶對著鏡頭伸出手，就像是在和他們揮手示意。針對這起意外，工作人員表示，在男童之前有7人進行高空滑索，但都沒有人撞見樹懶，所幸雙方並未因此受傷，「男童剎車剎得很好，而且他和教練待在一起，能夠很好地解決突發狀況」，最後他們在原地等待約15分鐘，這隻樹懶才離開現場。

影片在網路上曝光後，立刻吸引大批網友觀看，引發熱烈討論，大家紛紛笑說：「結果一個禮拜之後才滑到終點」、「這支影片沒有後續，因為牠還在爬」、「等到下來的時候，男童已經20歲了」、「這就是大自然在阻止我體驗大自然」、「其實樹懶已經在全速逃跑了」、「樹懶：你開這麼快幹嘛？歸剛欸」。