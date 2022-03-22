印度動物園近日發生一起河馬「逃家」事件，當時河馬試圖跨越圍欄、闖入遊客區，讓現場遊客全都嚇壞了，一旁的保全見狀，立刻上前制止，並徒手拍打河馬的臉部，命令牠回到水池內，最終成功化解危機，影片曝光後引發網友熱議。

根據《Times Now》報導，本月21日，德里動物園（Delhi zoo）一隻河馬試圖跨越圍欄「逃家」，從影片中可以看到，這隻河馬前腳踩著花圃，後腳站在石頭上，隨時都有可能闖進遊客區，附近的遊客都被這突如其來的場面嚇得躲到遠處，一旁的保全見狀，急忙上前阻止。

為了不讓河馬跑出來，保全舉起手拍打牠的臉部，並出聲喝斥「進去」，但河馬也不甘示弱，被「打巴掌」以後，立刻張大嘴試圖反抗，保全則走來走去閃避河馬的攻擊，雙方一來一往，僵持了好一陣子，這隻河馬才終於不甘願地後退，回到水池裡面。

保全英勇的行為獲得現場遊客和網友們的稱讚，認為他反應迅速，同時保護了遊客和河馬。但也有不少人覺得河馬相當可憐，被關在動物園內，不但失去自由，還得成為人類娛樂、觀賞的對象，此外動物園的設計也有問題，才會造成這起事件發生。

河馬雖然是草食性動物，但牠們的體格壯碩，是現存陸地上第三大的動物，僅次於大象和犀牛，再加上牠們的領地意識強、脾氣暴躁，因此被認為是最具攻擊性的動物之一。過去有不少河馬攻擊人致死的案例，南非一名男子曾收養一隻河馬，並像照顧兒子一樣照顧牠，未料某天河馬突然發狂，不但將男子咬到重傷，還把他棄於河中，最後男子因為傷重，不幸身亡。