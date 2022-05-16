皇帝在登基時，大多數都會舉行盛大的儀式典禮，然而古裝劇中卻出現了讓人困惑的情節，登基的皇帝走在凹凸不平、傾斜的石塊上，而不走兩旁的階梯，讓觀眾忍不住笑稱很像在攀岩。對此，北京故宮澄清，皇帝登基並沒有這麼艱辛，而是有人在兩旁抬著轎子，讓皇帝從丹陛石上方通過。

根據陸媒報導，北京故宮3大殿前的台階，都有一大片以漢白玉製成的「丹陛石」，上面雕刻著不同的花紋，包含祥雲、壽山以及神龍等，是皇帝身分的象徵，而所有的丹陛石中，又以太和殿前的最大塊，除了皇帝以外，一般人都不能從丹陛石上通行，只能從它的兩側行走。

然而在大陸古裝劇《如懿傳》中，霍建華飾演的乾隆登基時，竟穿著布鞋直接踩上丹陛石，在凹凸不平的雕刻上，一步一步朝太和殿前進；近日以大明王朝為背景的大陸古裝劇《山河月明》，也讓登基的明惠帝朱允炆走上丹陛石，這個畫面讓不少觀眾都十分傻眼，認為皇帝的行為很像在攀岩、走指壓板。

對此北京故宮在微博上發文澄清，表示皇帝登基時，會在太和殿接受滿朝文武的三跪九叩大禮，而根據《大清會典》記載，在登基大典之前，皇帝會從乾清門出發，以搭乘轎子的方式，由人抬著從保和殿後的御道前往中和殿暫時休息，接著再搭轎子到太和殿接受朝拜，大典結束後再坐回轎中，由人抬著從原路返回乾清門，並非像劇情一樣，讓皇帝獨自一人走上丹陛石。