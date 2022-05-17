天空若出現詭異漂浮物，不少人都會感到恐懼，甚至聯想到飛碟。大陸四川成都上空近日出現一團巨型煙圈，讓當地村民看了非常困惑，也將現場畫面拍下，在網路上引發討論，還有人認為是UFO現蹤，而當地電力公司表示，煙圈其實是電力設施故障造成。

根據《極目新聞》報導，成都崇州市道明鎮在本月15日傍晚左右，先是傳出一聲巨響，隨後天空就出現巨型黑色煙圈，而且形狀非常的圓，緩緩地在空中移動，許多網友看了匪夷所思，連忙拿出手機拍攝，並將畫面分享至社群媒體，希望有專家可以幫忙解釋。

不少網友表示「UFO來到地球了」、「難道是時空黑洞，穿越之門」、「是誰吐的菸圈，怎麼這麼大」、「看起來好像一艘隱形的飛碟」。而當地記者深入調查，詢問一名電力公司的員工得知，當天崇州市一處電力設施負荷過大，設備中的冷卻油溫度過高，導致機器故障而產生煙圈，並非外界猜測的飛碟。

而其他國家的天空上也曾出現黑色煙圈，美國一名網友霍金斯（Kyle Hawkins）2016年在加州遊玩時，曾拍到黑色煙圈飄在空中，當時不少人認為是外星人飛來地球所造成，另外，在哈薩克北部的紹爾坦德村（Shortandy）也曾出現，《NBC新聞》對此解釋，調查不少類似的煙圈，發現主要原因都是人為造成，「產生煙圈需透過圓形物體形成，因此可能來自工廠的煙囪，或利用垃圾桶自製煙圈發射器等」。