韓國浪漫愛情喜劇《Shooting Stars流星》熱播中，講述頂級偶像男星與其經紀人的甜蜜戀愛，也揭開韓國演藝圈寫實秘辛，連主角李聖經、金永大都坦言「有95％是真實情況」，因此每集劇情都掀起觀眾討論，以下就盤點了劇中6大演藝圈工作內幕，一窺明星光鮮亮麗的背後不為人知的一面。

1.揭秘明星人設崩壞

金澀琪客串演出雙面演員Happy。（愛奇藝國際站提供）

許多明星都被包裝成有禮貌、善良、積極做公益、親和力十足的形象，其實明星私下的個性，未必和檯面上的「人設」一致。劇中，金瑟琪客串演出的明星Happy，因經紀公司要求，裝成口頭禪是Happy的活潑、正能量形象，私下卻是會抽菸、講話粗魯的女孩；李尚禹客串演出的頂級演員韓承日，表面上紳士有禮，私下個性是工作人員公認非常難搞，一點小事就對工作人員訓話，讓經紀人忍不住大罵「瘋子」。

李聖經在《流星》飾演的經紀人有接不完的電話。（愛奇藝國際站提供）

2.明星緋聞處理眉角多

朴素珍在《流星》飾演的娛樂記者忍痛腸胃炎拍攝新聞事件。（愛奇藝國際站提供）

明星和一般人一樣都會談戀愛，但這也是讓經紀公司最頭疼的問題，如果明星緋聞沒有照片、影片鐵證，即使真的交往，大多也會選擇否認到底；若是被媒體捕捉到實鎚證據，不回應是一種方法，承認的話也會強調「2人才剛剛交往，請大家多給予空間」，因為戀愛緋聞可是攸關到演員作品演出、廣告代言的機會，處理起來得格外小心。

3.娛樂記者收瘋狂粉絲辱罵留言、死亡威脅

尹鐘焄在《流星》飾演王牌經紀人江有星。（愛奇藝國際站提供）

娛樂記者寫了明星的負面新聞，或是瘋狂粉絲不滿意新聞報導內容，時不時就會收到粉絲來信辱罵，有些粉絲會肉搜出記者個人聯絡方式，照三餐傳訊、打電話騷擾，甚至還有狂粉會直接寄喪禮花圈到媒體公司詛咒記者。

金永大在《流星》飾大明星孔泰成。（愛奇藝國際站提供）

4.娛樂記者血汗工作內幕

娛樂記者除了有來自明星、粉絲的外部壓力，在公司內部，也會被長官要求出獨家新聞，或是長官不滿意某明星，便使喚記者用報導修理對方，都是記者不為人知的辛酸。而朴素珍飾演的娛樂記者趙開心，即使是因盲腸炎到急診室，目擊新聞事件在眼前發生，還是得敬業拿起手機、筆電工作，寫實呈現當今記者追逐新聞即時性的壓力。

5.經紀人24小時待命、具備十八般武藝

身為明星的經紀人，為了要隨時處理明星的真假傳聞，24小時手機都不能離身，得隨時待命，劇中李聖經甚至是去醫院做身體健康檢查、去相親都不敢不接電話。不僅如此，也有經紀人每天早上切西瓜現榨果汁、做石鍋拌飯等，只為滿足明星的特殊飲食習慣；以及開車技術好是加分選項，因為得負責接送明星到拍片、活動現場。

6.經紀人管理明星外型、照顧明星情緒

經紀人除了具備多項技能，還要能妥善管理明星外型以及照顧明星的心理狀態，由內到外全方面守護，因為像是明星一但開始拍戲，就不能隨便剪頭髮或變胖變瘦，以免拍攝不連戲，或要維持廣告代言的形象。在情緒上，像是李已雨客串演出的演員安俊浩，因太入戲苦情角色，本人也跟著病倒，經紀人就得出動安撫，陪他看戲大哭脫離角色，讓人不禁由衷佩服經紀人的十項全能。

《Shooting Stars流星》每週六、日上午在愛奇藝國際站獨家跟播。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363