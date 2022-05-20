動物雖然不會流眼淚，但牠們也會難過。美國一名飼主養了2隻黃金獵犬，其中一隻在1個月前過世，他們便將愛犬的遺照放在電視機旁，豈料另一隻黃金獵犬看到照片後，竟停下腳步狂嗅，甚至還發出嗚咽聲，讓人看了非常不捨。

美國新澤西州一名主人克里斯（Frank Derise）在TikTok分享一段影片，指1個月前牠的黃金獵犬過世，讓他們非常難過，為了紀念愛犬，便將其照片擺放在電視機旁，豈料另外一隻黃金獵犬「波」（beau）似乎也知道同伴過世，竟跑到遺照前哀悼。

只見「波」站到照片前不肯離開，而且不斷嗅著對方，一度用後腳站起身，想看清楚照片，隨後又發出嗚咽聲，好像在哀悼同伴的離世，讓主人看了非常難過，趕緊將畫面拍下，影片累積45萬觀看次數。不少網友表示「這表示狗也有情緒」、「我家的狗也是這樣，其中一隻過世後，另外一隻突咬著同伴的骨灰罐，神奇的是，牠沒有亂啃罐子，而是用嘴將它打開，好像想看對方最後一眼」。

另外，也有科學家針對狗是否有感情做研究，將34組狗與主人帶入實驗室，兩者被安排在不同房間，中間則是一扇用小磁鐵固定的門，犬隻只要輕輕觸碰就能把門推開，並營造主人哼唱與哭泣兩種情況，觀察狗推門的速度與頻率，發現將近一半的狗都會推門，但無論主人哭泣還是哼歌，推門頻率都沒有明顯差別。

有趣的是，實驗人員發現當主人哭泣時，狗開門頻率雖沒有比哼唱時多，但速度卻快了40秒。威斯康辛里彭學院（Ripon College）心理學助理教授梅耶瑪諾（Julia Meyers-Manor）表示，「這表示狗無時無刻都想與主人待在一起，但相較於主人在哼歌時，一旦發現主人在哭泣，狗狗會想更快的回到主人身邊」。