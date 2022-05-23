古代處決犯人時一般都是「秋後問斬」，甚至還要趕在「午時三刻」行刑，對此外界不解，古人為什麼會有「秋冬行刑」的規矩？甚至非要選在午時三刻？其實背後大有玄機！

根據《搜狐網》報導，秋冬行刑制度最早起源於周朝，《周禮‧秋官》中記載，刑殺必須選擇適合的日期，而《禮記‧月令》中就載明了理想的刑殺時間為孟秋、仲秋、季秋，這三個月即是農曆的七、八、九月，也是秋天的三個階段。這與古人的自然神權觀念有關，即順應天意，春夏是萬物生長的季節，而秋冬是樹木凋零的季節，象徵肅殺。

同時，秋季對應五行中的「金」，代表此時萬物沉寂，生命力最低，而且金代表用於砍伐的工具，是破壞的代表；還有一說是秋冬斷獄、行刑，才不會耽誤農時。不過若是犯了謀反等大罪，則不在此限，可以立即處決。

至於會將斬首時間選在「午時三刻」，也就是現在的11時45分，有兩種說法，首先，據史書記載，午時三刻，太陽正處在正中央，此時地上的影子是最短的，同時也是陽氣最旺盛的時期，陽氣可以壓制和驅散陰氣，為了不讓死刑犯的鬼魂作祟，所以要在陽氣最盛的時候行刑。

另一種說法是，由於死刑犯很早就被送抵刑場，期間一點東西都不能吃，且到了那之後還要長跪不起，如此苛刻的條件，犯人多半疲憊不堪，加之正午的陽光較為刺眼，致使犯人神智不清，即便被砍頭也沒有多少知覺，自然也沒太多力氣反抗，因此選在此時行刑的成功率很高，也可減輕犯人痛苦。