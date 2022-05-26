Depoimento Tayane Caldas - 1 pic.twitter.com/9hZcfqteww — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 24, 2022

許多戀人情到深處時，會將對方的名字刺在身上，不過巴西一名18歲少女卻遇上恐怖情人，對方在分手後竟將她綁架，還強行把自己的名字刺在她的臉上，視為自己的所有物，惡劣行徑令人髮指。

綜合外媒報導，家住在陶巴特市（Taubate）的塔亞內（Tayane Caldas）本月20日前往學校上課途中，突然遭到前男友加布里埃爾（Gabriel Coelho）綁架，塔亞內表示自己的雙手被對方綑綁，「他說要在我的臉上刺青，我哭著哀求他不要這麼做，我的人生會因此被毀掉，但他仍執意這麼做」。

塔亞內提到，當時自己瘋狂掙扎尖叫，但卻遭到前男友無情的暴打，臉頰也被刺上對方的全名，讓她崩潰直呼「加布里埃爾給我打了烙印，說我是他的財產」。但這並不是前男友第一次這樣對待她，過去也曾在她的胸部和私密處刺青，加上交往的2年期間，塔亞內經常遭到對方毆打，所以決定提出分手，並向警方申請保護令，原以為能從魔爪中脫逃，卻依舊不斷被對方糾纏。

塔亞內母親黛博拉（Debora Velloso）表示，女兒因為害怕遭到前男友騷擾，一直不敢出門，現在她們最希望的就是能盡快籌措到費用，將女兒身上的刺青移除。目前整起案件仍在調查中，加布里埃爾則因為違反保護令被警方拘留。