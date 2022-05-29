美國華盛頓州一戶民宅的院子，日前闖入一隻野生小熊，年僅2歲的女童見狀後，好奇心爆棚，便興奮的衝上前去，母親瑪婷（Samantha Martin）目睹女兒距離野熊不到3公尺，當場嚇壞，立刻拔腿狂追，單手抱起女兒後，火速衝回家中。

綜合外媒報導，華盛頓州雷德蒙德市（Redmond）本月26日有一隻野生小熊，闖入瑪婷家中的院子，根據門口的監視器顯示，當時瑪婷的2歲女兒朱妮勃（Juniper）原本在客廳看電視，眼角餘光瞄到一隻小熊沿著院子的高牆走去，頓時興奮直呼「有熊欸！」就立刻溜出家門，朝著黑熊狂奔。

此時跟著走出門外的瑪婷看見這幕後當場嚇瘋，立刻往女兒及黑熊的方向狂衝，消失在鏡頭前，等到再次出現時已經單手抱著女兒，火速衝回家中躲避黑熊。瑪婷事後回想，依舊餘悸猶存，直言自己當下腦中一片空白，一心只想著小孩的安危，因為她最擔心的不是小熊，而是不清楚附近有沒有母熊會對她們發動攻擊，也不確定小熊看見人類衝向牠會做出什麼反應。

萬幸的是，沒有任何憾事發生，瑪婷事後也警告女兒，熊類是危險生物，並且在大門安裝兒童安全鎖、移除院子內的鳥類餵食器，就怕有食物會再度吸引野熊上門。