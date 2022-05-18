苗栗縣1名2歲女童因持續腹瀉送入頭份為恭醫院診治，家屬以為是罹患腸胃炎，但院方發現女童高燒不退，並有抽筋現象，懷疑是罹患新冠肺炎引發，經予PCR檢測果然是陽性，院方隨收治專責醫院救治，院方提醒兒童感染新冠病毒，有可能會引發較為嚴重的「兒童多系統炎症綜合症」，應特別注意高燒問題，以免錯過醫治時效。

這名2歲女童因持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎，給予家中的腸胃藥服用，女童突然抽筋、眼睛上吊、口吐白沫、四肢抖動、喪失意識，家屬趕快打119電話請消防局救護車，送到頭份市為恭醫院急診室。急診醫師檢查女童體溫為40度C，女童家屬雖然否認有COVID-19的任何接觸史，但為恭醫院小兒科主任李浩遠告知家屬，很有可能是感染COVID-19，立刻予以PCR檢測陽性確診，由於女童食慾活力差，有脫水性休克的危險，院方立即決定收入專責病房治療。

李浩遠表示，最近觀察到兒童感染新冠肺炎常見症狀包含高燒，5歲以下幼兒突然高燒有可能會引起熱痙攣，而感染COVID-19已是目前兒童高燒的最常見的原因，因此應特別注意。如果最近孩子突發熱痙攣，要高度懷疑可能是感染新冠病毒。

李浩遠表示，兒童確診感染新冠病毒之後，除了給予醫師開立的藥物之外，必須喝足夠的水份及吃營養的食物，才有體力可以對抗病毒，如果病童食慾下降必須少量多餐，多餵幾次。家長除必須記錄病童體溫之外，需必須紀錄一天進食量和尿量、觀察活力狀態、紀錄每分鐘呼吸次數、監測血氧、觀察呼吸是否有胸凹、膚色或唇色，以及肢體是否冰冷。

李浩遠指出，兒童感染COVID-19大多是輕度症狀，基本上就是感冒或是上呼吸道感染的症狀，包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、頭痛、倦怠、痠痛等。部分會出現胸痛、胸悶、腹痛、腹瀉、嘔吐、脖頸痠痛、紅疹、全身疲倦感等症狀。大多被感染兒童都會發燒，而且發燒溫度不低，常見39度以上。多數兒童發燒約2天就能退燒。除了發燒之外，還伴隨有喉嚨痛、咳嗽徵狀。但如果在沒有發燒仍呼吸急促就要特別留意，如果進入到無法進食或餵食、意識喪失、抽搐、倦怠、呼吸困難、眼球紅（缺氧之症狀）以及低血壓等則是中重度狀況，必須盡快就醫。

李浩遠進一步指出，兒童感染新冠病毒有可能會引發較為嚴重的「兒童多系統炎症綜合症」，症狀為持續發燒、眼充血（缺氧之症狀）、腹痛、腹瀉、頭暈頭昏（低血壓的症狀）、皮疹、嘔吐。只觀察發燒是不夠的，如果在確診第4天至第6天退燒後仍然活動力不佳，退燒後仍喘、呼吸急促、胸痛、胸悶或超過12小時未進食或未解尿等，必須盡快依疫情指揮中心規定的方式就醫。