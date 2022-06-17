民眾在路上騎車時，不只要注意車輛與路人，一不小心還可能撞到野生動物。台灣一名網友近日騎車時，意外與一隻麻雀相撞，麻雀便暈倒在他身上，擔心麻雀可能因此受傷，網友便想將牠帶回家，但又怕自己不會照顧，因此在原地思索許久，豈料下一秒麻雀像沒事一樣飛走，讓他看了好傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」提到，自己騎車時竟與麻雀相撞，「到底騎在路上跟鳥相撞的機率有多低？這隻衰小的麻雀跟我撞上，然後掉在我身上，基於媽媽教我不能肇事逃逸」，由於非常擔心麻雀的傷勢，因此他停了下來不斷查看，心想是否要將牠帶回家照顧，不斷詢問牠還能不能飛。

豈料原PO待了5分鐘後，麻雀就醒來了，隨後像沒事一樣飛走，讓他瞬間傻眼，表示「牠就飛走了……害我腦子裡大概閃過1百萬種養麻雀的方法」，貼文累積3千多人按讚，不少人笑著說「趕快報警，肇事者逃逸」、「麻雀：沒告你應注意而未注意就不錯了」、「有叫警察嗎？小心麻雀事後告你！」。

另外還有人分享類似經歷，「我也是被麻雀撞到額頭，後來牠暈倒了，我只好放在手心，心想牠死了嗎？還是我該買什麼飼料？」、「我被鴿子跟蝙蝠撞過，牠們都還能飛，倒是我鎖骨留下爪痕」、「我之前騎車回家，一隻貓頭鷹直直撞上我胸口，然後倒在我的腳踏板，一樣基於不能肇事逃逸，我只好先把貓頭鷹捧起來觀察，幸好沒多久貓頭鷹就醒過來，跟我大眼瞪小眼，之後尖叫一聲就飛走了」、「我撞過蜜蜂，牠還順便扎了我一下」、「我撞過獨角仙，很大聲敲在安全帽上」。