古人為了爭權奪利，甚至會把孩子當成棋子利用。西漢末年政治人物王莽為鞏固政權，讓年紀尚小的女兒嫁給皇帝，他的女兒成為皇后不久，皇帝突然喪命，王莽輔佐魁儡皇帝登基後，沒多久就篡位建立新朝，還試圖逼迫女兒另嫁，最終她因羞愧撲火自焚。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，漢哀帝去世後，由於他並未留下子嗣，因此太皇太后王政君負責掌管傳國玉璽，而她也正是王莽的姑媽，因此王莽被任命擔任大司馬，兼管軍事令及禁軍，還立漢平帝，當時他為了鞏固權勢，決定效法西漢時期權臣霍光的作法，將女兒許配給漢平帝。

儘管王政君扶持王莽起來，但對於姪子野心越來越大，也感到非常反感，因此反對這樁婚事，但當時漢朝陷入腐敗，王莽便成為一股清流，受到百姓愛戴，王莽為了達到目的，便掀起民意壓太后，先是擬了一個皇后名單，其中包含王莽的女兒，隨後又特意將女兒的名字劃掉，表示他們不參加皇后競選。

百姓得知後，持反對意見，要求王莽女兒當皇后，太皇太后王政君敵不過民意，最終同意讓漢平帝娶王莽的女兒，稱做「孝平皇后」，根據《漢書》記載，他們的婚禮辦得非常盛大，當天甚至還大赦天下，王莽的女兒雖比漢平帝年紀稍大，但兩人當時都還只是小孩。

豈料漢平帝沒多久就過世，反對王莽起義的翟義在檄文中指，漢平帝的母親衛姬被王莽逼死後，漢平帝非常思念她，讓王莽相當不滿，因此在他的酒裡下毒，雖然唐代歷史學家顏師古為《漢書》做註解時，詳細描述漢平帝被殺過程，但由於出現時間較晚，也沒有證據顯示漢平帝確實是被王莽毒死，因此他的死因依舊眾說紛紜，且漢平帝兒時身體就很差，不少學者認為，漢平帝病死的可能性極大。

漢平帝死後，王莽再立孺子嬰為帝，他也成為魁儡皇帝，王莽沒多久就篡位，他的女兒「孝平皇后」得知後，感到非常羞愧，據《漢書》記載，「太后時年十八矣，為人婉瘱有節操。自劉氏廢，常稱疾不朝會」，指她當時已18歲，知道父親篡漢後便不再到朝廷。

王莽之後還想讓孝平皇后改嫁，並將她的名號改為「黃皇室主」，黃皇指的是王莽的新朝，室主則是公主的意思，但孝平皇后無法接受，開始違抗父親，不僅不同意改嫁，就算生病也不看醫生，之後王莽朝令夕改，且外交政策不當，導致民怨四起，農民起義衝進宮殿後，孝平皇后喊著「何面目以見漢家！」便撲火自殺。

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