事實上，就在過去的一萬年，人類進入了文明史之後，我們的身體仍然在演化當中。比如，歐洲人的膚色，是在大約五千年到八千年前，才從原本的「非洲黑」演變為白色（見第八章）。青藏高原、南美洲安迪斯山脈和非洲衣索比亞的高山人口，是在約一萬兩千五百年前，演化出適應能力，可以在高山缺氧的環境下存活（見第二章）。澳大利亞的沙漠，白天酷熱，溫度達到四十度以上，夜晚則低到零度以下，但澳大利亞原住民族的祖先，在五萬年前抵達之後，便在八千年前左右，產生基因突變，演化出適應能力，可以讓他們的後代子孫，在如此惡劣的環境下生活。不過，文明人最近的演化，最常被人引用的一個例證，便是著名的「乳糖耐不耐」的課題。

人類在嬰兒時期，都具有天生的乳糖能耐，也就是說，嬰兒不管吮吸母奶，或喝嬰兒奶粉，都沒有問題，可以消化母奶或牛奶中的乳糖，從中攝取營養。但過了嬰兒期，人斷奶之後，到少年和成年階段，便失去這種消化乳糖的能力，以致世界上有不少人無法喝奶，喝了就會腹脹、腹瀉等等。

然而，在歐洲和非洲那些酪農業發達的地區，卻有不少成年人依然能夠享用牛奶和乳製品。而在東亞非酪農區的大部分人口，卻不能喝奶，也不喜歡乳製品。為什麼？

這正是人類演化史上的一個有趣課題。

在文明史之前的六百萬年，人只有在嬰兒時期才需要喝母奶。大約三歲斷奶之後，人從此便沒有機會再喝奶了，於是他消化乳糖的能力便毫無作用，慢慢退化了。不料，到了大約八千五百年前，近東地區的農人馴服了牛羊，開始了畜牧酪農業，學會了生產大量的牛羊奶，再把這種技術傳到歐洲。這些地區的人們，如果不能喝奶，那他們就會喪失一大重要養分，存活機會也將大大降低，後代也少，且不健康。至於那些能喝奶的人，存活機會便大大提高，且更營養，更健壯，可以孕育更多的下一代，把不能喝奶的人淘汰掉。這便是演化史上「適者生存」的殘酷現實。

同一酪農區的人，為什麼有些人能喝奶，有些人又不能？答案：他們的基因不同。能喝奶的人，他們某些乳糖基因，曾經在基因複製過程中，發生了突變（mutation），結果反而使他們能夠消化乳糖，可以喝奶。但這是一種「好」的突變，且可以傳給後代，後代也都能喝奶了。至於不能喝奶的人，他們沒有這種基因突變，不能消化乳糖，無法取得牛奶中的重要養分，健康欠佳，也無法孕育更多的下一代，最後被淘汰了。一種好的基因突變，會受到「正選擇」，也就是會被保留下來，會快速「橫掃」整個人口，讓族群中大部分的人及其後代受惠，有生存上的優勢。

在今天，歐洲和非洲的牧區，也並非人人都有乳糖能耐，但擁有乳糖耐受基因的人，卻遠遠比乳糖不耐者居多。歐洲人的乳糖基因，又跟非洲人的不相同―兩者是在過去五千年前到一萬年前之間，分別獨立演化出來的。在東亞和東南亞非牧區，則是乳糖不耐者，遠比乳糖耐者多。然而，在這些地區，乳製品並非主要產品，也不是成年人的主要食品，所以他們也從未遭受到演化壓力，也不需要演化出乳糖耐受基因。

值得注意的是，這個乳糖耐不耐的問題，是在人類進入文明史之後才產生的。文明史之前沒有畜牧酪農業，所以這問題不存在。這可以證明人類的身體，在最近的一萬年，並沒有停止演化，仍然隨時可能發生生物學上的改變，以應付新的農牧環境。文化不但沒有取代生物演化，反而是文化（酪農業）導致新的生物演化。

(本文摘自《人從哪裡來》/時報出版)

【內容簡介】專為中文讀者撰寫的演化故事書，一窺人類演化的奧祕

在文明出現之前，人類長什麼樣子？過怎樣的生活？又是怎麼演化成我們現在的樣子？

本書將帶領讀者橫跨百萬年，探究人類在地球上生活的軌跡，解開人類演化的謎團。

人從哪裡來？關於人類起源的大哉問不少，一個習以為常的說法是「猴子是人類的祖先」，但這個說法大錯特錯！本書以歷史敘事的方式，敘寫人類演化史上最關鍵的課題，諸如：人是怎麼出現在這地球上，從什麼生物演化而來？人的身體是怎樣從「像猿」慢慢變成「像人」？人以雙足行走是為了節省熱量？人在非洲大陸演化成直立人之後，又怎樣走向全世界？

而人類演化到今天，只剩下「智人」（Homo Sapiens），但在數十萬年前，曾經有多種不同的人生活在地球上：如直立人、尼安德塔人和丹尼索瓦人等，這些人之間的差異可不同於現代的黑人、白人或亞洲人；他們之間差異大到會將彼此視為不一樣的生物！本書將描繪這些「人族成員」的生活樣貌，以及說明後來在我們智人出現後，他們為何消失不見了？

本書作者賴瑞和教授發揮史學功力，從《科學》、《自然》……等國際頂尖科學期刊和專書中，搜羅各種關於人類演化的最新資訊，一一解答上述的人類演化大哉問，用通俗淺白的語言，向讀者娓娓道來六百萬年的人類演化史。

【作者簡介】賴瑞和，1953～2022

清華大學榮譽退休教授。出生於馬來西亞新山，畢業於國立臺灣大學外文系，於美國普林斯頓大學東亞研究所取得博士學位，專長唐代歷史與文學。曾任教於香港中文大學和國立清華大學歷史研究所。喜愛中西文學、寫作、歷史、美食等。

著有三本專題散文書：《杜甫的五城：一個火車迷的中國壯遊》、《坐火車遊盛唐》和《男人的育嬰史》；以及三本學術專書：《唐代基層文官》、《唐代中層文官》和《唐代高層文官》。