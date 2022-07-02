泥河灣一個最動人的場景，出現在馬圈溝第三文化層。考古人員不但發現了直立人的石製品，還發現他們曾經使用這些石頭工具，來屠宰和分食一頭大象：

二○○一年夏，［主持馬圈溝考古的］謝飛帶領考古隊員們對馬圈溝第三文化層展開發掘。十月的一天，在一個約六十平方米、發掘已很深的探方中，一名隊員忽然發現了一顆灰黑色的象牙！謝飛放下手中的手鏟，用竹簽和毛刷一點點將象牙周圍的泥土剔除，慢慢地，一頭被肢解的大象骨骼殘跡被清理出來。他們驚喜地發現，多數骨骼保存有十分清晰的砍砸和刮削痕跡，其中一件燧石刮削器恰巧置於一根大象的肋骨上，勾勒出一幅極為形象的人類群體肢解動物、刮肉取食的進餐場景。

這頭大象是現已絕種的草原猛獁象（Mammuthus trogontherii）（圖6-4），重達約六千公斤。現代人憑著精良、鋒利的刀具，甚至出動電動鋼鋸，恐怕都不易肢解。那一百多萬年前的泥河灣人，只靠著那些小小石片，就能夠解剖一整頭猛獁象嗎？

圖6-4 草原猛獁象的復原圖。(圖/時報出版提供)

考古報告沒有討論泥河灣人如何準備一場大象餐。但我們可以在東非的考古資料中，找到一些佐證，可證明泥河灣古人的確有本領解剖大象，分食其肉。

例如，美國舊石器時代考古人類學家屠尼克（Nicholas Toth，他曾到過泥河灣考察），就曾在東非肯亞一個考古遺址附近，和一群研究夥伴肢解了一頭大象。這頭大象並非人為殺害，而是自然死亡。屠尼克和友人在進行實驗考古，以他們自己仿造的奧杜威型最原始石片，來肢解這頭重達五千多公斤的非洲野象。結果證明，以這種最粗糙、最簡單的石片，就可以切割開厚達約一英寸的大象外皮。然後，他們再以其他適當的石頭工具，便輕易分解了大象的肋骨，再分切成一塊一塊的象肉，裝入大桶中，拿去秤重。他書中有幾段精采的文字，描寫屠宰大象的過程：

我們曾經有過兩次機會，以（我們自己打做）的石頭工具來做終極的實驗―屠宰大象（天然原因死亡者）。我們面對這樣的任務，有點不看好，但還是帶著簡單的火山岩和燧英石片和石核，走向那個龐然大物。越走向前，這些石片和石核看來就越顯得微不足道。起初，看到一頭重達一萬兩千英磅的動物屍體，是相當令人心驚的―我們該如何開始？我們從未見過有什麼屠宰大型厚皮動物的實戰手冊，而且牠們並不像較小型動物那樣，可以任你隨意翻轉牠們的屍體（比如想翻過來取得更好的角度），除非你使用重型電動機械。屍體躺在哪，你就得在哪就地解剖。

雖然我們過去曾經數十次成功屠宰過其他動物，但這回面對大象，我們卻不是那麼肯定。然而，當一片小小的火山岩石片，切開大象那大約一英寸的鋼灰色皮革，曝露出裡面飽滿、鮮紅的大量象肉時，我們都驚呆了。這關鍵的障礙清除後，跟著切除象肉便相當簡單了。

經過這兩次屠宰大象的實驗，屠尼克對那些「最簡單」、「粗糙」和「未經修飾」的奧杜威型石器，便充滿了敬意：

這些實驗證實，最簡單的石器技術，甚至可以用來宰殺陸地上最大型的哺乳類動物。

今後，我們面對馬圈溝（或上陳等其他遺址）那些毫不起眼的小石片，也應該充滿敬意才對。畢竟，一百多萬年前，這樣的小石片，顯然曾經被泥河灣人用來宰殺中國史前的一頭巨型猛獁象。

(本文摘自《人從哪裡來》/時報出版)

【內容簡介】專為中文讀者撰寫的演化故事書，一窺人類演化的奧祕

在文明出現之前，人類長什麼樣子？過怎樣的生活？又是怎麼演化成我們現在的樣子？

本書將帶領讀者橫跨百萬年，探究人類在地球上生活的軌跡，解開人類演化的謎團。

人從哪裡來？關於人類起源的大哉問不少，一個習以為常的說法是「猴子是人類的祖先」，但這個說法大錯特錯！本書以歷史敘事的方式，敘寫人類演化史上最關鍵的課題，諸如：人是怎麼出現在這地球上，從什麼生物演化而來？人的身體是怎樣從「像猿」慢慢變成「像人」？人以雙足行走是為了節省熱量？人在非洲大陸演化成直立人之後，又怎樣走向全世界？

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本書作者賴瑞和教授發揮史學功力，從《科學》、《自然》……等國際頂尖科學期刊和專書中，搜羅各種關於人類演化的最新資訊，一一解答上述的人類演化大哉問，用通俗淺白的語言，向讀者娓娓道來六百萬年的人類演化史。

【作者簡介】賴瑞和，1953～2022

清華大學榮譽退休教授。出生於馬來西亞新山，畢業於國立臺灣大學外文系，於美國普林斯頓大學東亞研究所取得博士學位，專長唐代歷史與文學。曾任教於香港中文大學和國立清華大學歷史研究所。喜愛中西文學、寫作、歷史、美食等。

著有三本專題散文書：《杜甫的五城：一個火車迷的中國壯遊》、《坐火車遊盛唐》和《男人的育嬰史》；以及三本學術專書：《唐代基層文官》、《唐代中層文官》和《唐代高層文官》。