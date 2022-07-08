WATCH: When local Iraqi fisherman Nasser Latif pulled out his net from the Tigris River and found an albino Eurasian Otter amid his catch, he knew the white-furred, red-eyed animal had to be special pic.twitter.com/SUIPV1CtId — Reuters (@Reuters) June 26, 2022

伊拉克漁夫拉提夫（Nasser Latif）上月中旬在底格里斯河捕魚時，赫然發現漁網中出現一隻「紅眼白毛」的謎樣水獺，讓他相當錯愕，將影像PO網詢問也吸引政府官員上門調查，專家甚至震驚表示這是史上第2次發現的白子歐亞水獺。

綜合外媒報導，拉提夫將這隻紅眼白毛的謎樣水獺取名為「珍妮」（Jenny），雖然影像PO網後，立即引來眾人熱議，更有人出高價收購，不過卻沒有人知道這隻樣貌奇特的水獺究竟是什麼來歷。

隔天「伊拉克綠色氣候組織」成員萊斯（Mahdi Laith），更帶著伊拉克環境部官員以及動物專家前來調查，發現4個月大的珍妮是國際自然保護聯盟（IUCN）列為近危物種的歐亞水獺（Eurasian Otter），紅眼白毛則是因為牠是極為罕見的白子，才會有著一身白毛紅眼。同時牠也是史上第2次被發現的白子歐亞水獺。

針對珍妮的安置問題，專家們憂心若將其野放，可能導致珍妮再次被抓而流入市場，因此考慮將其移往巴格達的動物園飼養。不過在專家做出決定之前，珍妮目前被安置於拉提夫在水邊打造的封閉環境，除了能讓牠不愁吃住，也可以防止其逃離。

伊拉克官方隨後也尋求IUCN建議，並得到「不建議野放」的答案，因為白子的關係，使得珍妮的毛色特殊，在野外容易被掠食者發現，加上各方面身體素質都不及一般的水獺，不利於野外生存。

伊拉克綠色氣候組織將珍妮影片PO網後，吸引逾200萬觀看次數，他們希望藉此提高民眾的環保意識，直言「水污染、氣候變遷、沙漠化、乾旱都讓生態置於險境，更不用說人為的獵捕了。」