網路上日前瘋傳一幕駭人景象，南非開普敦近郊的長灘（Long Beach）出現一隻3.5公尺的「深海巨魷」被海水沖上岸，由於巨魷體型大得驚人，吸盤上還長滿尖銳利齒，讓眾人一看全嚇傻，擔心恐有大事發生。

事實上這隻3.5公尺的「大王魷魚」，是世界上最神秘的深海生物之一，也是最長的無脊椎動物，其天敵是抹香鯨，由於活動領域在深海，一般很難捕捉到牠們的身影，所以人們多半只能從抹香鯨胃中未消化的殘骸，和漁民們口耳相傳的目睹事件，從中拼湊其生態。

根據外媒報導指出，這隻被沖上岸的巨魷全長約有3.5公尺，早在4月30日就被遊客發現，儘管已經明顯死亡，仍吸引不少當地人爭先恐後的前往觀看。不過雖然這隻大王魷魚對人類來說相當巨大，但若與其他體長動輒達13公尺的成年巨魷相比，只不過是一隻還沒完全長大、年僅2歲的魷魚。

當地44歲女子保盧斯（Ali Paulus）表示，「我過去從未看過這樣的生物，而這隻深海巨魷最讓自己印象深刻的是，觸鬚吸盤內居然還長了鋒利的牙齒，真是太不可思議了！只可惜牠被沖上岸時就已經死去。」

對於深海巨魷的死因，網友們眾說紛紜，由於前不久日本海岸也出現過巨魷蹤影，許多人擔心天有異象，「通常是深海出現了變化才會有這種異象發生」、「是不是要爆發大地震了」；但也有人認為巨魷可能是被船隻的螺旋槳擊中後才死亡的。