一名和父母從烏克蘭逃難至俄羅斯首都莫斯科安頓的2歲女童，日前在家中和朋友玩耍時，突然被一隻闖入的潑猴暴力攻擊，朋友見狀後紛紛嚇壞逃命，獨留女童被壓制在地上。女童媽媽聞聲趕來時，潑猴不但不肯鬆手，還和她展開「拔河」，並不斷攻擊，所幸女童爸爸出面阻擋才沒釀成更嚴重的傷害。

綜合外媒報導，年僅2歲的女童寶蓮娜（Paulina）本月21日和友人在戶外水池旁的梯子玩耍，不料突然竄出一隻猴子，嚇得小朋友們尖叫逃竄，但寶蓮娜來不及逃走，就被猴子盯上並試圖將她強行擄走，嚇得寶蓮娜死命抓著梯子不放，但因為力氣不敵猴子，最終被猛力拽下來並壓制在地。

寶蓮娜的父母聞聲從屋內衝出，當下寶蓮娜的媽媽先是一把抱起女童，但猴子依然不肯放棄，不僅抓著女童不放，還伸手攻擊媽媽，好在寶蓮娜的爸爸趕來救人，並作勢踢腳驅趕才暫時阻擋，而這段驚悚的襲擊過程全被一旁的監視器給拍了下來。

事後寶蓮娜雖然平安獲救，但是全身多處傷痕累累，事發現場更是血跡斑斑，目前仍在加護病房救治當中。至於該隻襲擊寶蓮娜的潑猴已經被捕獲，經調查是從當地一座私人動物園逃脫出來的，目前已經交由園方帶回，不過後續處置則未進一步透露。

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