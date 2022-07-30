#Russia The monkey attacked the girl on the street in Mytishchi, the prosecutor's office began checking.



The child was hospitalized in serious condition, RIA Novosti was told in the Moscow Region Ministry of Health. pic.twitter.com/vk8ZYay7zW — Freedom Truth Honor 🇺🇳 (@FreedomHonor666) July 21, 2022

一名和父母從烏克蘭逃難至俄羅斯首都莫斯科安頓的2歲女童，日前在家中和朋友玩耍時，突然被一隻闖入的潑猴暴力攻擊，朋友見狀後紛紛嚇壞逃命，獨留女童被壓制在地上。女童媽媽聞聲趕來時，潑猴不但不肯鬆手，還和她展開「拔河」，並不斷攻擊，所幸女童爸爸出面阻擋才沒釀成更嚴重的傷害。

綜合外媒報導，年僅2歲的女童寶蓮娜（Paulina）本月21日和友人在戶外水池旁的梯子玩耍，不料突然竄出一隻猴子，嚇得小朋友們尖叫逃竄，但寶蓮娜來不及逃走，就被猴子盯上並試圖將她強行擄走，嚇得寶蓮娜死命抓著梯子不放，但因為力氣不敵猴子，最終被猛力拽下來並壓制在地。

寶蓮娜的父母聞聲從屋內衝出，當下寶蓮娜的媽媽先是一把抱起女童，但猴子依然不肯放棄，不僅抓著女童不放，還伸手攻擊媽媽，好在寶蓮娜的爸爸趕來救人，並作勢踢腳驅趕才暫時阻擋，而這段驚悚的襲擊過程全被一旁的監視器給拍了下來。

事後寶蓮娜雖然平安獲救，但是全身多處傷痕累累，事發現場更是血跡斑斑，目前仍在加護病房救治當中。至於該隻襲擊寶蓮娜的潑猴已經被捕獲，經調查是從當地一座私人動物園逃脫出來的，目前已經交由園方帶回，不過後續處置則未進一步透露。