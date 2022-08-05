每逢農曆7月，就常出現靈異事件。澳洲一名女子近日與朋友至昆士蘭遊玩，並在海邊拍下多張美照，豈料事後與同事分享照片時，才發現海裡出現詭異「鬼手」，似乎朝著她的方向靠近，宛如水鬼要抓交替，照片曝光後，讓不少人看了寒毛直豎。

根據外媒報導，20歲的希歇特爾（Monique Sicheter）先前與朋友到昆士蘭州磁島（Magnetic Island）遊玩，當時曬了日光浴後，她們就到海裡拍了許多比基尼美照，當時也未發現異狀，豈料事後她將照片拿給同事看，發現清澈的海裡竟出現一隻手，歇特爾嚇得表示「海水清澈到見底，而且我們附近沒有其他人」。

希歇特爾接著說，當時他們都有在注意海裡的狀況，「海水非常乾淨，我們擔心有魟魚或鱷魚出沒，所以很注意水下面的情況，但當時都沒有看到任何東西，2天後我向同事分享照片，在對方的告知下，我才注意到此事，我不知道該怎麼解釋，但這看起來真的就是一隻手」，因此將照片分享至網路，希望有人可以幫忙解答。

有些人認為，可能是水鬼，要抓希歇特爾當交替，但也有不少人表示，水面下可能是螃蟹或水母等生物，經過水面折射分散光線，因此呈現詭異的影像，看起來正好像一隻手，還有人認為，也可能是光的反射較果，遇到希歇特爾的手產生視覺影像。