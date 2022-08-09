大陸吉林省日前發生一起離譜的跳河「碰瓷」（藉由製造假意外的方式詐取財富）事件，一名男子跳入河中鬧輕生，不料當警察趕抵現場準備展開救援之際，他竟威脅「不給300塊錢（人民幣，約新台幣1333元），我就不上來！」荒唐行徑讓圍觀民眾大罵根本是在恐嚇取財。

綜合陸媒報導，吉林一名男子於本月6日意圖跳河輕生，不料當警消人員趕抵現場時，只見他下半身泡在河中，堅持不上岸，還對現場員警開出條件，直言要收300元人民幣（約台幣1333元）才願意「獲救」。

男子離譜的舉動讓一旁的圍觀民眾看不下去，氣得拿手機拍下這幕荒唐畫面，痛斥「這不是在訛人嗎？」據悉後續員警仍不斷好言相勸，但男子堅持要錢，最終員警只好拿出300元人民幣靠近，見錢眼開的男子才願意上岸。不過就在男子離開海岸危險區域後，員警立刻一擁而上，迅速將其制伏，結束一場鬧劇。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「敲詐勒索到警察頭上了，膽量不小」、「這屬於敲詐勒索吧，拘留幾天就老實了」、「這是新型碰瓷？」、「笑死了，人家憑什麼要給你？不給不上來，那就在裡面待著吧」。

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