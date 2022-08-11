現代不少人都有飼養寵物，並把牠們當成「家人」在照顧。大陸一戶人家飼養的小狗在走失10個月後自行返家，讓全家人都感到不可置信，媽媽更是開心得眼眶泛紅，抱起牠不斷喊著「我的乖乖」。

根據《新京報》報導，安徽省阜陽市的王先生家的愛犬名叫「雪碧」，之前已經養了2年，結果卻在去年農曆9月份走失，讓一家人都擔心不已，但尋找了一陣子都沒有看見牠的身影，只好放棄，由於王先生的母親是雪碧的主要照顧人，失去陪伴自己已久的「家人」讓她陷入低潮。

未料本月6號，一家人正在吃早餐的時候，走失長達10個月的雪碧突然自行返家，讓他們都感到不可置信，愣了一陣子才反應過來，王先生的母親看見心愛的寵物回家，更是開心到眼眶瞬間泛紅。

從監視器畫面可以看到，當時王先生家裡的門是打開的，突然一隻咖啡色的小狗跳進院子，直直往房子的方向跑去，王先生的母親感覺到外面的動靜便出來查看，發現是許久未見的愛犬，立刻把牠抱了起來，欣喜直呼「我的乖乖，跑哪裡去了」，雙手還不斷撫摸著雪碧的身體。

王先生透露，雪碧回家的時候，四隻腳都沾滿泥巴，腿上、背上的毛也全結成團，一家人先是幫牠洗澡、修毛，並帶到獸醫院檢查，所幸雪碧的身體狀況十分健康，王先生也承諾未來會好好照看雪碧，不再讓牠變成流浪犬。