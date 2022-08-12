馬怎麼會在水面上行走？美國一名阿嬤日前帶孫子到河邊玩，豈料發現2匹野馬竟站在水面上，隨著河水流動，她好奇地拿起手機錄下，並將奇特畫面分享到社群媒體，引發討論，不少網友看了也霧煞煞，但其實這是視覺錯覺造成的。

根據《每日郵報》報導，58歲羅傑斯（Kelli Rogers）日前帶孫子與孫女，到亞利桑那州通托國家森林（Tonto National Forest）的鹽河（Salt River）玩槳板運動，發現河中出現2隻野馬竟漂浮在水面，看起來像站在木筏上，羅傑斯好奇拿出手機拍下這一幕。

羅傑斯提到，一開始她以為馬漂浮水上，直到回家重新看影片後，才發現是視覺錯覺，野馬所站的位置水位較淺，而羅傑斯和孫子、孫女當時順著水流漂浮而下，從視覺上來看，才會誤以為野馬正在前進，就像是當車子停妥後，旁邊的車子突然移動時，前者會誤以為是自己的車在動。

影片分享至抖音後，累積810萬觀看次數，不少人表示「好有趣，因為相機在移動而創造錯覺」、「我一開始還以為牠們是漂浮在水上的塑膠馬模型」、「我也是看了好幾分鐘後，才發現其實不是馬匹漂浮水面，而是拍攝者正在順河而下」。