近日有一組照片在陸網瘋傳，一名身高較矮的男子在一處風景區，意圖摟抱身邊約170公分高的長髮正妹，原本女方稍有抗拒，但最後敵不過男子的要求，任由男方以「臉貼胸」的方式環抱住她。這讓拍下照片的網友大嘆，「我究竟差在哪裡，竟然不如一個身材矮小皮膚黑的醜男！」

根據《網易新聞》報導，照片中可見，一名身穿粉紅色連身長裙的長髮正妹，站在杭州市西湖景區的一處岸邊，緊接著一名身高矮她一截的黑衣男子朝她走來。原PO表示，當下以為男子是女方的弟弟，「可後來發現男子是正妹的男友，還故意在大家面前秀恩愛。」

原PO透露，剛開始黑衣男走近長髮正妹後，就想一把摟住對方，當下女方稍有抗拒，後來在男子的堅持下只好順從，但從她「向後仰」的肢體動作可知，她明顯感到不舒服，而兩人的舉動也引起其他遊客側目。這讓原PO忍不住狂酸，「不知道一個身高170公分的正妹，怎麼會選中一個身高160公分的男人，這個男人究竟有什麼過人之處。」

貼文一出隨即掀起眾人熱議，紛紛留言附和「女生眼光差，選的男友太奇葩」；但也有網友吐槽原PO「這不是吃飽了撐著嗎，管人家這麼多」、「這就是生活，別人的選擇可能你看不懂，其實他們做選擇的背後，都是有著內在的邏輯，不是隨便一個醜男都能摟著美女秀恩愛，要有這個實力才行」、「不要再以貌取人了」。