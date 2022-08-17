香港視帝馬國明2019年遭港姐女友黃心穎背叛，在計程車上激吻許志安，讓馬國明當時綠光罩頂，男方事後雖然表示原諒，還處處維護黃心穎，但這段戀情事後維持不到3個月就以分手收場，馬國明恢復單身後，隔年轉愛黃心穎閨蜜湯洛雯，兩人穩定交往2年多，不過湯洛雯稍早則突曝私密恩愛照，不免被猜測好事近了。

48歲馬國明2020年被拍到現身湯洛雯住處，兩人隔天隨即公開戀情，馬國明和小他13歲湯洛雯低調交往2年多，感情非常穩定，湯洛雯稍早則突在IG曝私密恩愛照，兩人親密環抱看夕陽，畫面散發粉紅泡泡，湯洛雯不只手比愛心手勢，發文還貼出愛心貼圖，閃到最高點。

湯洛雯、馬國明大方曬恩愛，不免被猜測好事近了，根據《東網》報導，湯洛雯笑說是美麗的誤會，表示她只是單純PO照片，「拍到漂亮的日落，所以先分享」，並表示自己也很少上傳照片。

馬國明過去就曾傳出，已向湯洛雯求婚，對此，馬國明大方表示，兩人確實是以結婚為前提交往，至於結婚，馬國明則說，還沒有規劃，且他接連要進劇組拍戲，真的抽不出時間思考人生大事，不過，馬國明也掛保證，如果真的有好消息，他一定會親自告訴大家。